تحدث الإعلامي محمود سعد عن أجواء كأس العالم المرتقبة، متسائلًا عن مدى استعداد الجمهور المصري لمتابعة المباريات التي تُقام في أوقات متأخرة أو مبكرة من اليوم، مؤكدًا أن كرة القدم تظل واحدة من أبرز وسائل الترفيه التي تجمع الناس رغم ضغوط الحياة اليومية.

محمود سعد: هل سيضحي الجمهور بساعات النوم من أجل المباريات؟

أوضح "سعد" خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه كان يعتقد أن انطلاق البطولة لا يزال بعد عدة أيام، قبل أن يكتشف اقتراب موعدها، مشيرًا إلى أن بعض المباريات ستقام في أوقات ربما تكون صعبة على المشاهدين، مثل: العاشرة مساءً أو السادسة والرابعة صباحًا، ما يطرح تساؤلات حول حجم الإقبال على متابعتها.

وأضاف أنه يتوقع وجود اهتمام جماهيري كبير بالبطولة، مستشهدًا بذكريات قديمة عندما سهر المصريون لمتابعة نزال الملاكمة الشهير الذي خاضه الملاكم الراحل محمد علي، مؤكدًا أن الشوارع والمنازل آنذاك ظلت مستيقظة حتى ساعات الفجر لمشاهدة الحدث.

دعوة لفتح المقاهي خلال المباريات

أشار "سعد" إلى أن ارتفاع تكلفة الاشتراكات الخاصة بمشاهدة المباريات ربما يدفع كثيرين إلى اللجوء للمقاهي لمتابعة المنافسات، متسائلًا عما إذا كان من الممكن السماح بتمديد ساعات عمل بعض المقاهي خلال أيام المباريات المهمة حتى يتمكن الجمهور من متابعتها.

وأكد "الإعلامي" أن الفكرة مجرد تساؤل للنقاش وليست طرحًا نهائيًا، موضحًا أن الجهات المسؤولة وحدها هي القادرة على تقييم الأمر واتخاذ القرار المناسب وفقًا للضوابط المعمول بها.

الاستمتاع بالحياة لا يقل أهمية عن متابعة الأخبار

شدد محمود سعد، خلال حديثه، على أهمية الحفاظ على روح الاستمتاع بالحياة وعدم الاستسلام للضغوط اليومية، معتبرًا أن التجمع حول مباراة كرة قدم أو عرض فني أو مناسبة جماعية يمثل جزءًا من الذكريات الجميلة التي تمنح الحياة مذاقًا مختلفًا.

وقال إن المصريين يمتلكون قدرة خاصة على تجاوز الصعوبات والاستمتاع بلحظات الفرح البسيطة، مشيرًا إلى أن مشاهد الزحام على الكورنيش والمتنزهات خلال الإجازات تمنحه شعورًا إيجابيًا، لأنها تعكس رغبة الناس في الخروج والترويح عن أنفسهم.

تنبيه بشأن قانون الأسرة

دعا "سعد" في سياق آخر، متابعيه إلى متابعة النقاشات الدائرة بشأن مشروع قانون الأسرة، مؤكدًا أهمية مشاركة أصحاب الخبرات والمشكلات الواقعية بآرائهم وملاحظاتهم حتى تؤخذ في الاعتبار أثناء مناقشة القانون وصياغته.

وأوضح أن هذا الملف يمس ملايين الأسر، ما يستدعي الانتباه إلى مختلف الآراء والتجارب لضمان الوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

تحذير من هيمنة الهاتف المحمول على الحياة اليومية

تطرق الإعلامي إلى تأثير الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لاحظ مؤخرًا اعتياده على تصفح الهاتف لفترات طويلة فور الاستيقاظ من النوم، قبل أن يقرر تغيير هذه العادة.

وأشار إلى أن خوارزميات المنصات الرقمية أصبحت قادرة على جذب المستخدمين لفترات طويلة، معتبرًا أن الأمر يتطلب قدرًا أكبر من الوعي والقدرة على التحكم في العادات اليومية وعدم ترك الآخرين يفرضون أسلوب حياتهم على الناس.

مريض الإدمان يحتاج إلى الاحتواء

وجه الإعلامي محمود سعد رسالة إنسانية بشأن التعامل مع المدمنين، مؤكدًا أن المدمن في المقام الأول مريض يحتاج إلى المساندة والاحتواء وليس الإهانة أو العنف.

وأضاف أن وجود شخص مدمن داخل الأسرة يمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن الدعم النفسي والإنساني من الأهل والأصدقاء ربما يكون أحد أهم عوامل المساعدة على العلاج والتعافي، داعيًا إلى التعامل مع هذه الحالات برحمة وفهم لطبيعة المرض.

ذكريات إعلامية ومشروعات وثائقية

تحدث "سعد" عن تجربته الإعلامية مع الشيخ خالد الجندي، معربًا عن تقديره له، ومشيرًا إلى أنه قد يروي لاحقًا تفاصيل بعض المواقف التي جمعتهما خلال العمل التلفزيوني.

واستعرض جانبًا من أعماله الوثائقية حول مسار العائلة المقدسة في مصر، مؤكدًا أنه صوّر عددًا كبيرًا من المواقع المرتبطة بالرحلة، ويرى أن هذا المسار يمتلك مقومات كبيرة تجعله مشروعًا مهمًا للسياحة الدينية في مصر.

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