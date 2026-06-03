قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنقية منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مشددًا على أهمية التكامل بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية ومقدمي الخدمات الحكومية.

وأضاف "فاروق" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن منظومة الحماية الاجتماعية تشمل العديد من البرامج، من بينها: التأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى الدعم السلعي الذي تقدمه وزارة التموين.

ضرورة تكامل البرامج وتبادل المعلومات

شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تكامل هذه البرامج وتبادل المعلومات بينها بما يضمن تقديم الدعم للمستحقين بصورة فعالة وسهلة.

وتابع شريف فاروق أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين يعتمد بشكل أساسي على مشاركة البيانات بين جميع الجهات المقدمة للدعم، مشيرًا إلى وجود غرفة عمل تضم مختلف الجهات المعنية وتعقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراجعة وتبادل المعلومات.

استبعاد غير المستحقين من المنظومة

أكد وزير التموين، أن قراءة بيانات المواطنين من خلال مختلف مصادر الدعم المتاحة تتيح تكوين صورة دقيقة تساعد على استبعاد غير المستحقين من المنظومة، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لإدراج مستحقين جدد حال توافر شروط الاستحقاق.

وأشار "فاروق" إلى أن منظومات الربط الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات تمثل ركيزة أساسية في رفع كفاءة منظومة الدعم، موضحًا أن تكامل المعلومات بين الجهات الحكومية، إلى جانب مشاركة البيانات من جانب الجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات المقدمة للدعم، يسهم في تكوين صورة أكثر وضوحاً عن أوضاع المواطنين.

واختتم الدكتور شريف فاروق، تصريحاته بأن تطوير آليات قراءة البيانات يرفع قدرة الدولة على تعظيم أثر الدعم المقدم للمواطنين، ويضمن خروج غير المستحقين من المنظومة بما يعزز كفاءة وعدالة توزيع الموارد.

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