أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص على متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقًا من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنبًا إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده استعرض رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك بمشاركة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

105 مشروع.. إجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية

أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، بدوره، إلى أن إجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، إذ عرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعًا، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد.

ولفت "عصمت" إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقًا لأولويات الأعمال.

وعرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات الربط الحلقي، بعدد 25 مشروعاً كأولوية أولى، وذلك في مناطق الدلتا، والإسكندرية وغرب الدلتا، والقناة، ومصر العليا والوسطى.

آخر مستجدات موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة

عرض المهندس محمود عصمت، فيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة، بعدد 19 مشروعا، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2026، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل أبيدوس 2 لشركة إيميا باور في بنبان الجديدة، وأوبليسك 2 لشركة سكاتك في نجع حمادي، ونيفير لتحالف شركتي إنفينتي/ حسن علام في بنبان.

وتناول "عصمت" أيضًا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل: السويس لطاقة الرياح لشركة أكوا باور 1 و 2 في كل من جبل الزيت وخليج السويس، ومصدر لطاقة الرياح لتحالف مصدر/ إنفينتي في خليج السويس، وشدوان لشركة سكاتك في رأس شقير.

وتطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى موقف ربط مشروعات بطاريات التخزين المُستقلة بالشبكة الكهربائية لعامي 2027 و 2028، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعامي 2028 و 2029 من طاقة الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى موقف توسيعات محطات محولات الطاقة المتجددة بإجمالي 5 مشروعات.

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