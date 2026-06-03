أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة بالكامل دون أي تغيير أو مساس بحصص محاصيل القمح والأرز والذرة وغالبية المحاصيل الحقلية الأخرى، نافية ما أثير مؤخرًا بشأن إلغاء صرف الأسمدة المدعمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن نحو 5 ملايين مزارع يحملون الكارت الذكي ويستفيدون من المقررات السمادية المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه واستمرار توفير احتياجات القطاع الزراعي.

تطبيق منظومة التسميد الذكي

وشددت الوزارة على أن الأسمدة النيتروجينية تمثل أحد عناصر التسميد وليست العنصر الوحيد، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين مختلف العناصر الغذائية، بما في ذلك الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والعناصر الصغرى، لضمان تحسين جودة المحاصيل والحفاظ على خصوبة التربة.

وأكدت أن الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الكيميائي للتربة، ويؤثر سلبًا على القيمة الغذائية والتسويقية للحاصلات الزراعية

ودعت الوزارة المزارعين إلى تطبيق منظومة التسميد الذكي وفق خريطة سمادية شاملة تستند إلى نتائج التحليل الكيميائي للتربة، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة وخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.

ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية

وأشارت إلى أن السياسات الزراعية الحالية تتجه نحو ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية، نظرًا لما قد يسببه الإفراط في استخدامها من آثار سلبية على صحة التربة وجودة الحاصلات الزراعية، فضلًا عن تأثيراتها المرتبطة بالصحة العامة. وأضافت أن تحاليل التربة أظهرت وجود تراكمات من اليوريا والنترات في عدد من الأراضي الزراعية، ما يستدعي إعادة توجيه عمليات التسميد وفق أسس علمية تعتمد على الاحتياجات الفعلية للتربة والمحاصيل.

وبناءً على ذلك، توجه الوزارة، المزارعين لاستخدام طريقة التسميد الذكي وفق خريطة سمادية شاملة لكل الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية بناءً على التحليل الكيميائي، منعًا لهدر الأسمدة وزيادة التكلفة، وبما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.