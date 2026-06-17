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الحكومة تمد الجدول الزمني لمصنع بلقان للصناعات الغذائية حتى مارس 2027

كتب : محمد أبو بكر

04:26 م 17/06/2026

اجتماع مجلس الوزراء

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني الخاص بشركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م"، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعها الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

مجلس الوزراء: تعديل الجدول الزمني لمشروع بلقان للصناعات الغذائية

تضمن القرار تعديل المواعيد الزمنية الخاصة بالمشروع المقام على مساحة 76517.3 متر مربع بالقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر، بما يسمح باستكمال الأعمال التنفيذية وفق البرنامج المعدل.

الحكومة: المشروع يضم مصنعًا لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم

يستهدف المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم، إلى جانب تصنيع مختلف أنواع الخضراوات والفواكه، في إطار دعم الصناعات الغذائية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع.

مجلس الوزراء: المصنع حاصل على الرخصة الذهبية

أشار القرار إلى أن المشروع سبق أن حصل على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024، بما يعكس أهميته الاقتصادية ودوره في دعم الاستثمارات الصناعية.

الحكومة: بدء التشغيل في مارس 2027

بموجب التعديل الجديد، تقرر أن يكون موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء تشغيله اعتبارًا من الأول من مارس 2027، وذلك بما يتوافق مع البرنامج الزمني المحدث للمشروع.

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الصناعات الغذائية الرخصة الذهبية مدينة 6 أكتوبر مجلس الوزراء

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