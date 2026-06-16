أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية.

بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري

وأوضح الجهاز أنه جرى إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025.

ومن المقرر تعميم المنظومة الجديدة بصورة تدريجية، بدءًا أول يوليو المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا إلى النظام الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري، أو من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة على مستوى الجمهورية والاعتماد على الوثائق المؤمنة في طباعة جميع المحررات الصادرة عن السجل التجاري.

وتمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في أسلوب إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم ـ لأول مرة ـ توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاعتمادية.

خدمات المرحلة الأولى من الوثائق المؤمنة للسجل التجاري

تشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري:

خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة بالسجل التجاري.

خدمة تجديد القيد بالسجل التجاري.

خدمة استخراج وطباعة مستخرج من السجل التجاري.



ويعد إتاحة هذه الخدمات عبر شبكة البريد، خطوة مهمة نحو تقريب الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي تغطي مختلف المحافظات والمدن والمراكز والقرى والمناطق النائية، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتقليل أعباء الانتقال، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة تقديم الخدمة.



وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة، حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس (A4) بوزن 90 جرام ومطبوع على الوجهين، ومزود بعلامات وعناصر تأمينية متعددة تشمل شعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وشعار الجمهورية مطبوعًا بحبر ذهبي ثابت، بالإضافة إلى تصميم جيلوشي (Guilloché) مؤمن يتضمن طباعة ميكروية لعبارة “جهاز تنمية التجارة الداخلية” ضمن إطار تأميني متكامل.



كما تحتوي الوثائق حبرًا سريًا يظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية يحمل عبارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، إلى جانب أختام تأمينية خاصة بعناصر حماية متقدمة تظهر تحت أشعة (UV)، بما يوفر مستويات عالية من الحماية ويجعل تقليد المحررات أو تزويرها أمرًا بالغ الصعوبة.