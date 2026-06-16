إعلان

اليوم.. ندوة "الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام"

كتب : محمد لطفي

07:30 ص 16/06/2026

د.أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، مائدة مستديرة بعنوان «الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام».

وتنطلق المائدة المستديرة في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، حيث تُعقد مائدة مستديرة بعنوان بتنظيم مشترك بين لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ولجنة ثقافة الطفل، ولجنة الإعلام.

وتناقش المائدة سبل الاستفادة من عناصر التراث والثقافة الشعبية في بناء وعي الطفل وتنمية هويته الثقافية، إلى جانب دور وسائل الإعلام في دعم هذه الجهود.

يدير الندوة الدكتور مرسي الصباغ مقرر لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التراث والإعلام وثقافة الطفل، وهم: الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام والكاتب محمد لطفي، والدكتور أحمد يونس، والدكتور أشرف جلال، والدكتورة أمل الطيب، والدكتورة حنان موسى، ودينا رمضان، والدكتورة سوزان القليني، والدكتور كرم ملاك، والدكتور محمد حسن حافظ، والدكتور محمد سيد عبد التواب، والإعلامي محمود التميمي، والدكتورة نهى عباس، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المجلس الأعلى للثقافة لتعزيز الحوار الفكري والأكاديمي حول القضايا الثقافية والتعليمية، وإتاحة منصة للنقاش بين الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف المجالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للثقافة دور الإعلام تنشئة الطفل الثقافة الشعبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

انخفاض سعر البنزين في أمريكا لأقل من 4 دولارات.. ما السبب؟
اقتصاد

انخفاض سعر البنزين في أمريكا لأقل من 4 دولارات.. ما السبب؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. ماذا قال؟
أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.. ماذا قال؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
عقيقة "جنة" انتهت بقتل ابوها على دائري "كعابيش".. ما سر نشالون آخر الليل؟
حوادث وقضايا

عقيقة "جنة" انتهت بقتل ابوها على دائري "كعابيش".. ما سر نشالون آخر الليل؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان