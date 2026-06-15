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بالصور.. توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:29 م 15/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (11)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (1)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (2)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (5)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (6)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (7)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (8)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (9)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (10)
  • عرض 11 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (3)

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تصوير- محمود بكار:

شهدت منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية الجديدة إقبالًا لافتًا من جانب الجماهير المصرية لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026.

وتوافد عدد كبير من المشجعين منذ الساعات الأولى على محطات المونوريل، وتم توزيع الأعلام على المشجعين داخل منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية.

ويأتي هذا الإقبال في إطار الحراك الجماهيري الكبير الذي تشهده العاصمة الجديدة مع انطلاق فعاليات متابعة مباريات المنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الجماهير المصرية بالمشاركة في الحدث الكروي العالمي.

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الفان زون أعلام مصر العاصمة الإدارية كأس العالم

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