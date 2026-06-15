بالصور.. إقبال الجماهير على مونوريل العاصمة لمتابعة مصر وبلجيكا في الفان

الجماهير المصرية تحتشد بكثافة في الفان زون قبل لقاء بلجيكا -(صور)

تصوير- محمود بكار:

شهدت منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية الجديدة إقبالًا لافتًا من جانب الجماهير المصرية لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026.

وتوافد عدد كبير من المشجعين منذ الساعات الأولى على محطات المونوريل، وتم توزيع الأعلام على المشجعين داخل منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية.

ويأتي هذا الإقبال في إطار الحراك الجماهيري الكبير الذي تشهده العاصمة الجديدة مع انطلاق فعاليات متابعة مباريات المنتخب الوطني، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام الجماهير المصرية بالمشاركة في الحدث الكروي العالمي.