شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: تَوَجُه الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، وتأكيده على أن أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولقاء مدبولي مع نظيره الصربي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بعد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الصحي والتكامل الإفريقي، ومصدر بالكهرباء يحسم الجدل حول تخفيف الأحمال هذا الصيف.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يتوجه إلي فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي: أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر.

للتفاصيل .. اضغط هنا

رئيس الوزراء يلتقي نظيره الصربي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور ديورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك على هامش افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الصحي والتكامل الإفريقي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية تعكس التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم التكامل الإفريقي، وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية؛ بما يُسهم في تحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة، على هامش مشاركته اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، الذي يقام تحت رعاية الرئيس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

استبعاد مدير منطقة ومسؤول جمعية.. "الزراعة" تكشف تفاصيل فيديوهات الأسمدة في كفر الشيخ والمنوفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كواليس مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة، وتفاصيل واقعتي دسوق وبيلا في كفر الشيخ، كما أعلنت انتهاء أزمة سنتريس بالمنوفية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تنويه جوي عاجل.. موجة أتربة ورمال مثارة تضرب هذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة تأثر أقصى جنوب البلاد برمال مثارة وأتربة منقولة من شمال السودان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر بالكهرباء يحسم الجدل حول تخفيف الأحمال هذا الصيف (خاص)

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ إجراءات واسعة لتأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود، ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف، إلا أنه لا يمكن الجزم بشكل مطلق بعدم حدوث انقطاعات للتيار في حال وقوع ظروف استثنائية خارجة عن التوقعات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حملات مكثفة لـ"سلامة الغذاء" على المراكب العائمة والمطاعم السياحية في الجيزة.. ماذا حدث؟

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بهيئة سلامة الغذاء، حملات تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء حمايةً لصحة المستهلكين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية

تمكنت الحملات التفتيشية لوزارة الصحة من ضبط 27 منشأة طبية غير مرخصة، وعدد من مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية، في قنا، وأسوان، والمنيا، والجيزة.

للتفاصيل.. اضغط هنا