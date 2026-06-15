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النائب أحمد عبد الجواد يعلن موافقة برلمانية "مستقبل وطن" على موازنة العام المالي الجديد

كتب : نشأت حمدي

04:43 م 15/06/2026

النائب أحمد عبد الجواد

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أعلن أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الموافقة على الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

الدولة تصنع إنجازات رغم التحديات والظروف الاستثنائية

وقال عبد الجواد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "هناك عبارة تتكرر كثيرًا، وأرى أنه يجب التأكيد عليها لتكون قاعدة نبني عليها كمعيار واضح لتقييم أدائنا الرقابي، وهي أن مناقشتنا لجميع الملفات تتم في ظروف استثنائية، وتحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة".

وأضاف: "نحن أمام دولة تتمسك بالأمل وتصنع إنجازًا وسط الركام، وفي ظل قيادة أرادت مستقبلًا أفضل للمصريين وبدأت بعمل فعلي لا مسكنات".

وتابع: "سهل أن أغازل مشاعر المصريين بشعارات وعبارات لكسب ود المواطن دون عرض حقائق، أو أسرد أرقامًا صماء من دفاتر الدولة لإرضاء الحكومة، فنحن في الحزب لا نبحث عن الأسهل إنما نبحث عن الأصدق".

وقال عبد الجواد: "من أصعب الأمور أن نتحدث للدفاع عن ظروف متغيرة، والأسهل توجيه انتقادات لثوابت دون عرض رؤى بديلة، وهناك عنوان واضح لمسار داخل الموازنة وهو بناء الإنسان المصري، والهدف الاستراتيجي الأول، وتجسد ذلك في محاور ضخ استثمارات متزايدة بنسبة 30%، واستمرار الدولة في دورها الاجتماعي، ودعم القطاع الخاص، وخفض البطالة، واستمرار تقديم الدعم لتكافل وكرامة، وخفض الدين الخارجي".

وأردف: "ندرك حجم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، ونثمن دور الحكومة في تذليل العقبات، ويجب أن تعلم الحكومة أن القيمة الحقيقية للخطة ليست في الأرقام، ولكن في ترجمتها إلى حقائق ملموسة ومشروعات يشعر بها المواطن، وخدمات في الصحة والتعليم".

وأتم بالقول: "لسنا في خلاف مع الحكومة، ولسنا مؤيدين لها تأييدًا مطلقًا، ونسعى للتنسيق مع مختلف الأحزاب، لتفعيل آليات الرقابة لتحقيق الأرقام الموجودة في الموازنة وتحويلها إلى مشروعات واقعية".

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أحمد عبد الجواد الموازنة الجديدة مجلس النواب مستقبل وطن

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