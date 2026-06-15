أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إضافة محطتين جديدتين لمنظومة رصد ملوثات الهواء المحيط داخل جامعتي القاهرة والأزهر، ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحديث الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وتعزيز منظومة المراقبة البيئية لمواجهة تحديات التلوث وتغير المناخ.

123 محطة لرصد ملوثات الهواء

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه بإضافة المحطتين الجديدتين وصل إجمالي عدد محطات الرصد التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 123 محطة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز كفاءة منظومة الرصد البيئي ويضمن توفير بيانات دقيقة ومستمرة حول جودة الهواء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن أعمال تركيب المحطتين تُنفذ بالتعاون والتنسيق مع جامعتي القاهرة والأزهر، حيث تم إنشاء المحطتين داخل الحرمين الجامعيين، بما يسهم في تعزيز التغطية المكانية لمنظومة الرصد داخل نطاق القاهرة الكبرى، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، ويدعم جهود متابعة وتقييم جودة الهواء بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأضافت أن المحطتين الجديدتين مزودتان بأحدث التقنيات لرصد تركيزات الجسيمات الصلبة الدقيقة، وقياس مستويات الكربون الأسود (Black Carbon)، إلى جانب متابعة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار حول مستويات التلوث وجودة الهواء.

وأشارت إلى أن هذه البيانات تمثل أداة علمية مهمة لدعم الدراسات والأبحاث البيئية، وتقييم مستويات التلوث، فضلًا عن مساندة متخذي القرار في إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الهواء والحد من الآثار السلبية لتلوث الهواء على صحة المواطنين والبيئة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتوسع المستمر في منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، بما يدعم جهود تحسين جودة الهواء ومواجهة تحديات تلوث الهواء وتغير المناخ، ويعزز الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة في التخطيط البيئي وصياغة السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.