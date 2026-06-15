كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كواليس مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة، وتفاصيل واقعتي دسوق وبيلا في كفر الشيخ، كما أعلنت انتهاء أزمة سنتريس بالمنوفية.

وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مخالفات صرف الأسمدة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها رصدت ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة، ووجود مشادات وتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية، وموضحة أنها شكلت فورا لجانًا مختصة للفحص والدقيق، لضمان مصالح المزارعين وضبط المنظومة.

تفاصيل واقعة جميعة الكرداوة

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الواقعة الخاصة بجمعية الكرادوة الزراعية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، تبين من الفحص والتحقيق الرسمي لها انتظام عمليات الصرف بالجمعية، التي تبلغ مساحتها الزمامية 1600 فدان، حيث بلغ رصيدها مع بداية الموسم الصيفي الحالي 1127 شكارة يوريا، صُرِف منها 700 شكارة للمزارعين المستحقين، ولا يزال هناك 472 شكارة بالمخازن وتتدفق بانتظام، كاشفة في الوقت ذاته أن المواطن الذي قام بالتصوير ليس حائزًا أصيلًا بالجمعية، بل الحيازة مقيدة باسم والدته بمساحة 9 قراريط مزروعة بمحصول القطن، وقد تسلمت الحيازة بالفعل كامل مستحقاتها المقررة قانوناً بواقع شكارة يوريا واحدة.

وأضافت الوزارة، أن المشادة المفتعلة جاءت عقب مطالبة موظفي الجمعية للمواطن بسداد رسوم الخدمات المقررة قانونا بموجب قرارات مجلس إدارة الجمعية، فقام بالتهديد والتهكم على العاملين وتصويرهم بشكل غير قانوني، مشددة على أنه لا يتم فرض أي مبيدات أو مستلزمات إنتاج أخرى أو تحميلها إجباريًا كشرط لاستلام الأسمدة المدعمة نهائيًا.

وأضافت أن المبيدات متوفرة في الجمعيات لكل المحاصيل حتى تكون في متناول المزارعين إذا اقتضت الحاجة، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن المذكور يمتلك محل لتجارة المبيدات والأسمدة بقرية العجوزين بدسوق ويديره بدون ترخيص، وسبق أن حُرِّر بحقه محضر من قِبل شرطة المسطحات المائية بـ دسوق برقم 6 ح أحوال بتاريخ 14 مارس 2026.

كواليس واقعة جمعية حازق

وفيما يخص الواقعة الثانية المتعلقة بجمعية حازق بالإصلاح الزراعي بمركز بيلا، أعلنت الوزارة عن اتخاذ إجراءات حازمة وفورية عقب قيام لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برصد مخالفات إدارية في أعمال توزيع الأسمدة وسلوك غير لائق في التعامل مع المزارعين، حيث تقرر فورا استبعاد مدير منطقة بيلا الزراعية، ومدير جمعية حازق وإحالتهما للتحقيق العاجل، مع استمرار اللجنة في فحص ومراجعة كافة أعمال وتصرفات الجمعيات التابعة للمنطقة بالكامل لتصحيح المسار ومعاقبة أي مقصر.

وتابع البيان: "وفي سياق متصل، وتفاعلا مع ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جمعية سنتريس بمحافظة المنوفية، فقد انتظمت عمليات صرف الأسمدة بالجمعية بشكل كامل، حيث حضر ميدانيًا مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، يرافقه مدير الإدارة الزراعية ومدير التعاون، للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها فوراً، وهو ما أسفر عن إنهاء الأزمة تماماً وتسيير حركات الصرف للمزارعين دون أي عوائق.

وأكدت الوزارة أنها تقف دائمًا في صف الفلاح، ولا تتهاون أو تتستر على أي تقصير يمس حقوقه في الحصول على مستلزمات إنتاجه بكل سهولة ويسر، وفي المقابل فإنها لن تسمح مطلقاً بابتزاز موظفيها أو توجيه اتهامات مرسلة وعشوائية دون سند قانوني لإثارة البلبلة، مهيبة بالمواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة والعمق فيما ينشر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمقاطع المجتزأة لحالات فردية تستهدف تشويه الجهود الوطنية لتطوير القطاع الزراعي.