إعلان

غدا.. ندوة "الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام"

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:00 ص 15/06/2026

المجلس الأعلى للثقافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان "الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام".

وتنطلق المائدة المستديرة في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، حيث تُعقد مائدة مستديرة بعنوان بتنظيم مشترك بين لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ولجنة ثقافة الطفل، ولجنة الإعلام.

وتناقش المائدة سبل الاستفادة من عناصر التراث والثقافة الشعبية في بناء وعي الطفل وتنمية هويته الثقافية، إلى جانب دور وسائل الإعلام في دعم هذه الجهود.

يدير الندوة الدكتور مرسي الصباغ مقرر لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التراث والإعلام وثقافة الطفل، وهم:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام والكاتب محمد لطفي، والدكتور أحمد يونس، والدكتور أشرف جلال، والدكتورة أمل الطيب، والدكتورة حنان موسى، ودينا رمضان، والدكتورة سوزان القليني، والدكتور كرم ملاك، والدكتور محمد حسن حافظ، والدكتور محمد سيد عبد التواب، والإعلامي محمود التميمي، والدكتورة نهى عباس، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المجلس الأعلى للثقافة لتعزيز الحوار الفكري والأكاديمي حول القضايا الثقافية والتعليمية، وإتاحة منصة للنقاش بين الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف المجالات.

3180db30-7cf1-4f71-aba6-b4fa7d97a1c6

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للثقافة دور الإعلام تنشئة الطفل الثقافة الشعبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
بسبب علم إيران.. دعوى قضائية تهدد الفيفا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

بسبب علم إيران.. دعوى قضائية تهدد الفيفا في كأس العالم 2026

أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
زووم

أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
إعلام عبري: ترامب أطلع نتنياهو على التقدم في المفاوضات مع إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: ترامب أطلع نتنياهو على التقدم في المفاوضات مع إيران
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة
مدارس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إعلان اتفاق واشنطن وطهران.. من يكتب شروط نهاية حرب إيران؟