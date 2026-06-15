يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان "الخطوات العملية لتوظيف مواد الثقافة الشعبية في تنشئة الطفل ودور الإعلام".

وتنطلق المائدة المستديرة في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، حيث تُعقد مائدة مستديرة بعنوان بتنظيم مشترك بين لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ولجنة ثقافة الطفل، ولجنة الإعلام.

وتناقش المائدة سبل الاستفادة من عناصر التراث والثقافة الشعبية في بناء وعي الطفل وتنمية هويته الثقافية، إلى جانب دور وسائل الإعلام في دعم هذه الجهود.

يدير الندوة الدكتور مرسي الصباغ مقرر لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي، ويشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التراث والإعلام وثقافة الطفل، وهم:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مقرر لجنة الإعلام والكاتب محمد لطفي، والدكتور أحمد يونس، والدكتور أشرف جلال، والدكتورة أمل الطيب، والدكتورة حنان موسى، ودينا رمضان، والدكتورة سوزان القليني، والدكتور كرم ملاك، والدكتور محمد حسن حافظ، والدكتور محمد سيد عبد التواب، والإعلامي محمود التميمي، والدكتورة نهى عباس، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المجلس الأعلى للثقافة لتعزيز الحوار الفكري والأكاديمي حول القضايا الثقافية والتعليمية، وإتاحة منصة للنقاش بين الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف المجالات.