أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة جادة في إعادة هيكلة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القانون 170 منح الوحدة دورًا إلزاميًا في تجهيز الشركات للطرح.

وأضاف السيد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن الوحدة وضعت 16 شركة تابعة لقطاع الأعمال على شاشة التداول، وستضيف 4 شركات أخرى قبل نهاية يونيو، ليصبح الإجمالي 20 شركة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أنه يتم تجهيز 10 شركات تابعة لقطاع البترول، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة في هذه المرحلة إلى 30 شركة.

وتابع أن "منهجية الطرح تعتمد على الشفافية المطلقة، وآليات التسعير تمر بثلاث مراحل صارمة: القيد المؤقت، دراسة القيمة العادلة من مستشار مالي مستقل، وتسجيل نشرة الطرح لدى هيئة الرقابة المالية".

وشدد الدكتور هاشم السيد على أن هذه المنهجية تحظى بموافقة لجنة تضم وزارات الاستثمار والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والبنك المركزي.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة سيُعلن عنها خلال أسبوعين، وترتكز على جعل الدولة مُمكّنًا للأسواق ومنظمًا محايدًا وضامنًا لتكافؤ الفرص.

وأوضح أن بنك مصر وافق على المستشار المالي المستقل لطرح بنك القاهرة، وتم الانتهاء من دراسة القيمة العادلة، ومن المتوقع إتمام الطرح في الربع الأخير من العام الجاري.