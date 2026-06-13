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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

مدبولي: ميناء رشيد من المشروعات الاستراتيجية المهمة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تطوير ميناء رشيد يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.

أشار إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الموعد المقرر وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية.

مدبولي: المشروع يدعم التجارة والتنمية على البحر المتوسط

أوضح رئيس الوزراء أن تطوير الميناء يسهم في ترسيخ مكانة رشيد كموقع استراتيجي على ساحل البحر المتوسط، بما يدعم حركة التجارة ويعزز جهود التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

محافظ البحيرة: المشروع يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد يعد من أبرز المشروعات القومية التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

وأضافت أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، فضلًا عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.

محافظ البحيرة: تطوير الميناء يدعم الصناعات البحرية والسياحة

أشارت المحافظ إلى أن المشروع يستهدف رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية.

وأضافت أن المشروع يسهم كذلك في الحد من التلوث البيئي والبصري، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن تطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.

محافظ البحيرة: المشروع يمتد على 48 ألف متر مربع

أوضحت جاكلين عازر أن أعمال التطوير تُنفذ على مساحة تبلغ 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المشروع مزود بشبكة مرافق حديثة ومتطورة.

وأضافت أن المشروع يتضمن أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية.

محافظ البحيرة: التنفيذ يتم على مرحلتين

أشارت المحافظ إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات وإدارة للميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، فضلًا عن منشآت توزيع الكهرباء وخزانات المياه.

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، إلى جانب مبنى المنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد.

ميناء رشيد يستعد لمرحلة جديدة من التنمية

يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية للمدن الساحلية، وتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للأنشطة البحرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة.