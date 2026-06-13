أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع أوزبكستان في المحافل الدولية، واهتمام الحكومة المصرية، بدعم مجالات التعاون الاقتصادي، من خلال تنفيذ مشروعات واستثمارات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، على ضوء الإمكانات المتاحة.

كما أشار إلى تطلع القاهرة لتأسيس غرفة التجارة المصرية الأوزبكية، وعقد مجلس الأعمال المشترك، بجانب استمرار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تفضيلية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، لوزير الخارجية الأوزبكي، بختيار سعيدوف، الذي يزور القاهرة حاليًا.

تعاون اقتصادي وثيق بين مصر وأوزبكستان

أشار مدبولي إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح لأوزبكستان النفاذ إلى أسواق العديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لنشاط عدد من الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان، خاصة في مجال البنية التحتية، وكذلك الاستثمارات المصرية في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية مع إمكانية التعاون المشترك في مجال إنتاج الدواء.

وتطرق اللقاء لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، والجهود المصرية الرامية لتسوية الأزمات الإقليمية وخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذا الإشارة إلى الرؤية المصرية في هذا الصدد، خاصة الجهود المرتبطة بتسوية القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه في مصر، كما نقل تحيات الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان؛ إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير خارجية أوزبكستان يشيد بجهود الرئيس السيسي لتسوية أزمات الشرق الأوسط

أشاد الوزير الأوزبكي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسوية الأزمات في المنطقة، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا أن هذه الزيارة تمثل دفعة نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بختيار سعيدوف تطلع بلاده لإقامة مشروعات مشتركة مع مصر في عدد من المجالات على رأسها البنية التحتية، وكذا العمل على تطوير العلاقات المشتركة وعقد اجتماعات مجلس الأعمال بين البلدين، ودفع حجم التبادل التجاري إلى المستويات المأمولة بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين، وذلك عبر دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأشار الوزير الأوزبكي إلى أهمية السوق المصرية بالنسبة لبلاده للنفاذ إلى أسواق الدول المجاورة، وكذلك أهمية أوزبكستان لمصر للنفاذ لدول آسيا الوسطى، حيث استعرض عددا من مجالات التعاون المشترك مثل تصنيع المعدات الزراعية عبر الاستفادة بالمناطق الحرة في مصر، وكذا إمكانية التعاون في تصنيع السيارات والأسمدة والمواد الكيميائية والدواء، بالاضافة إلى إمكانية التعاون بين البلدين على مستوى المناطق الاقتصادية أو الصناعية أو المحافظات.

وأشاد بختيار سعيدوف، بمستوى التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأوزبكي شهد بدوره تطورا ملموسا وهو ما يسمح بدعم التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء وجه مدبولي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى وضع مجمل مقترحات التعاون التي تم طرحها موضع التنفيذ، بما يدفع نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين نحو الآفاق المأمولة.

حضر المقابلة السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، والسفير عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.