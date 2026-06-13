أعلن النائب ضياء الدين داوود أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حددت يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 موعدًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة "وقف المنان"، وذلك في إطار المتابعة البرلمانية للملف وما أثاره من جدل خلال الفترة الماضية.

تشريعية النواب تبحث أزمة "وقف المنان" وتداعيات منشور الشهر العقاري

وتأتي المناقشات على خلفية التداعيات المرتبطة بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي أثار مطالبات برلمانية وشعبية ببحث آثاره القانونية والعملية وانعكاساته على أصحاب الشأن.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اللجنة حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للاستماع إلى الرؤى والملاحظات المتعلقة بالملف، والرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب بشأن الأزمة والإجراءات المرتبطة بها.

وينتظر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بملف الوقف، إلى جانب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المثارة وضمان الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين.

وأكد النائب ضياء الدين داوود استمراره في متابعة القضية تحت قبة البرلمان، مشددًا على تمسكه بالدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين، والعمل على الوصول إلى حلول تضمن حماية حقوق أصحاب الشأن في إطار القانون.

وأشار إلى أن القضية تحظى باهتمام واسع من عدد من أعضاء مجلس النواب والأطراف المعنية، في ظل المطالبات المتزايدة بضرورة تقديم توضيحات رسمية بشأن المنشور الفني محل الجدل، ومعالجة التداعيات الناجمة عنه.

وتحظى جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باهتمام كبير من المتابعين للملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه المناقشات من توضيحات رسمية ومقترحات عملية تسهم في احتواء الأزمة وضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين.