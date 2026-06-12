إعلان

بعد تكرار حالات تحطّم النوافذ.. النقل تتعاقد مع مجموعة العربي لتوريد زجاج القطارات الروسية

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:49 م 12/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    توريد زجاج القطارات الروسية
  • عرض 3 صورة
    توريد زجاج القطارات الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، مع مجموعة العربي من خلال مصنع (العربي تويوإتشي لهندسة الزجاج)، لتوريد زجاج القطارت الروسية في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة أسطول السكك الحديدية وتكثيف أعمال الصيانة الدورية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتواصل الهيئة من خلال هذا التعاقد جهودها الكبيرة لتطوير وصيانة العربات الروسية العاملة على خطوط الشبكة، خاصة بعد تسجيل عدد من حالات تكسير الزجاج خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى التوسع في أعمال الإحلال والاستبدال بزجاج مقاوم للكسر وقدرة كبيرة على التحمل ومقاومة الصدمات.

ومن المتوقع أن يسهم التعاقد في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة مكونات السكك الحديدية محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في مشروعات النقل المختلفة.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجيد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات لمجموعة العربي، في بيان، إن اختيار مصنع العربي تويواتشي لهندسة الزجاج لتنفيذ هذا المشروع الحيوي يعكس ثقة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية في قدرة الطاقات الإنتاجية الوطنية على تلبية احتياجات المشروعات الاستراتيجية بأعلى كفاءة وموثوقية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية مجموعة العربي وشريكها الياباني في تعميق التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القطارات الروسية زجاج القطارات وزارة النقل مجموعة العربي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026
هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
مدارس

هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا
سينما

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا

رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل
حوادث وقضايا

رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان