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تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، مع مجموعة العربي من خلال مصنع (العربي تويوإتشي لهندسة الزجاج)، لتوريد زجاج القطارت الروسية في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة أسطول السكك الحديدية وتكثيف أعمال الصيانة الدورية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتواصل الهيئة من خلال هذا التعاقد جهودها الكبيرة لتطوير وصيانة العربات الروسية العاملة على خطوط الشبكة، خاصة بعد تسجيل عدد من حالات تكسير الزجاج خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استدعى التوسع في أعمال الإحلال والاستبدال بزجاج مقاوم للكسر وقدرة كبيرة على التحمل ومقاومة الصدمات.

ومن المتوقع أن يسهم التعاقد في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة مكونات السكك الحديدية محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الاعتماد على المنتج المصري في مشروعات النقل المختلفة.

من جانبه قال المهندس محمد عبدالجيد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات لمجموعة العربي، في بيان، إن اختيار مصنع العربي تويواتشي لهندسة الزجاج لتنفيذ هذا المشروع الحيوي يعكس ثقة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية في قدرة الطاقات الإنتاجية الوطنية على تلبية احتياجات المشروعات الاستراتيجية بأعلى كفاءة وموثوقية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية مجموعة العربي وشريكها الياباني في تعميق التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.