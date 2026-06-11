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بسبب جماهير المصري.. "الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد أحمد شوبير

كتب : أحمد العش

08:16 م 11/06/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى رسمية من النائب حسن طارق عمار، عضو مجلس النواب، ضد الإعلامي والكابتن أحمد شوبير، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال تقديمه برنامجين تلفزيوني وإذاعي خلال الأيام الماضية.

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى ضد أحمد شوبير

أوضح "الأعلى للإعلام" أن الشكوى المقدمة من النائب حسن طارق عمار تتعلق ببعض التصريحات التي أدلى بها أحمد شوبير خلال برنامج "هنا المونديال" المذاع عبر قناة النهار يوم 10 يونيو الجاري، وكذلك خلال برنامج "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة أون سبورت يوم 11 يونيو الجاري.

وأشار مقدم الشكوى، إلى أن هذه التصريحات تضمنت، بحسب ما ورد في الشكوى، إساءة إلى جماهير النادي المصري البورسعيدي، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار الإجراءات المتبعة، إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

دراسة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية

من المقرر أن تتولى اللجنتان فحص الشكوى ودراسة ما تضمنته من وقائع ومضمون التصريحات محل الاعتراض، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام في مصر.

وأكد المجلس أن التعامل مع الشكوى سيتم وفق الأطر القانونية والإجرائية المعمول بها، بما يضمن تطبيق الضوابط المهنية المنظمة للأداء الإعلامي والرياضي.

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المصري البورسعيدي المجلس الأعلى للإعلام أحمد شوبير

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