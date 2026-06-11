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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية، لنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية"، إلى الشركة الجديدة "كويك فيول" لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة للمحطات تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من قيادات القوات المسلحة ومسؤولي صندوق مصر السيادي والشركة الوطنية للبترول.

أكد رئيس مجلس الوزراء، عقب التوقيع، أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية تأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن إدارة وتشغيل وتطوير شبكة محطات "وطنية" من خلال شركة "كويك فيول" يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وزير الاستثمار: الاتفاقية تتسق مع رؤية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن توقيع الاتفاقية يأتي اتساقًا مع رؤية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تمثل أحد مسارات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

أشار محمد فريد، إلى استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: طاقة عربية تستحوذ على 10% من كويك فيول

وأوضح اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الاتفاقية تنص على استحواذ شركة طاقة عربية على نسبة 10% من أسهم شركة "كويك فيول"، إلى جانب توقيع اتفاقية للإدارة والتشغيل تتولى بموجبها الإشراف على العمليات التشغيلية وخطط التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة بالمحطات.

وأضاف أن الشركة ستحصل أيضًا على خيار الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 15% من أسهم "كويك فيول" مستقبلًا عند طرحها في البورصة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات إلى سوق المال.

خالد أبو بكر: الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص

من جانبه، أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أنها لا تقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، وإنما تشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة تمهيدًا للطرح في البورصة المصرية.

باكينام كفافي: إدارة 172 محطة وطنية تدعم خطط التوسع في السوق المصرية

قالت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن هذه المبادرة تمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع بقطاع توزيع وتسويق المنتجات البترولية في مصر.

وأضافت أن تشغيل وإدارة 172 محطة وقود وطنية تحت مظلة "كويك فيول" سيسهم في توسيع نطاق خدمات الشركة وزيادة انتشارها الجغرافي، مع الاستفادة من خبراتها المتراكمة لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق معدلات نمو جديدة.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي لإدارة عملية الطرح وصولًا إلى تنفيذ الصفقة، بمشاركة مجموعة من المستشارين الماليين والقانونيين والمحاسبيين المتخصصين لدعم إتمام الإجراءات وفقًا للمعايير المعتمدة.