سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على احتفال مصر والصين بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسار التعاون المشترك الممتد منذ سبعة عقود.

مجلس الوزراء: مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات مع الصين

أوضح المركز الإعلامي أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا متناميًا خلال السبعين عامًا الماضية، انعكس على تعزيز صداقة الشعبين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وأضاف أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية، بفضل ما شهدته من تطور مستمر وشراكة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

المركز الإعلامي: القيادتان تعملان على الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية

أشار المركز إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والصين تواصلان العمل على تطوير مستوى العلاقات الثنائية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويدعم بناء مجتمع مصري – صيني مشترك يواكب متطلبات العصر الحديث.

العلاقات المصرية الصينية نموذج للتعاون الشامل

أكد المركز الإعلامي أن العلاقات بين القاهرة وبكين على مدار سبعة عقود مثلت نموذجًا متناميًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، بما يعزز مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.

استثمارات صينية كبرى في العاصمة الجديدة وبنبان

أبرز المركز أن الشراكة المصرية الصينية تجسدت في تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات الكبرى داخل مصر، وفي مقدمتها مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أكبر مشروعات التعاون الاستثماري بين الجانبين.

كما شملت أوجه التعاون المشاركة في تنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بما يعكس اتساع التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

مشروعات صناعية متنوعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أشار المركز إلى أن الاستثمارات الصينية تمتد أيضًا إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المطور الصناعي "تيدا - مصر"، الذي يضم عددًا من المشروعات الصناعية المهمة، من بينها مجمع مصانع "إيليت سولار" لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية.

كما تضم المنطقة شركة "جوشي مصر" لتصنيع الفايبر جلاس، ومشروع شركة "سي إن جي إيجيبت نيو إنيرجي جلاس" لتصنيع الزجاج، إلى جانب مشروع شركة "CNCEC" لتصنيع خطوط إنتاج الصودا آش بالسخنة.

توسع التعاون في الصناعات والإلكترونيات

أوضح المركز الإعلامي أن التعاون المصري الصيني يشمل كذلك مصنع مجموعة "سايلون" الصينية للإطارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مصنع شركة "فيفو" الصينية للهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد أن هذه المشروعات تعكس تنوع الحضور الاستثماري الصيني داخل السوق المصرية واتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات.