ردت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على القرار الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان باستعادة اختصاصات الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، بعد مرور 6 أشهر فقط على نقلها إلى الهيئة.

وقالت الهيئة، في قرار عممته على رؤساء فروعها بالمحافظات وحصل "مصراوي" على نسخة منه، إنها رصدت تداول "مخاطبات صادرة عن جهات أخرى" - في إشارة إلى وزارة الصحة - تتعلق باتخاذ إجراءات رقابية أو إدارية تخص المنشآت الغذائية.

وأوضحت الهيئة أن قانون إنشائها الصادر عام 2017 منحها اختصاصات أصيلة وحصرية في مجال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية.

ووجهت هيئة سلامة الغذاء عددًا من التعليمات إلى جميع الإدارات الفنية، تضمنت الاستمرار في تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق الاختصاص، وفقًا للخطط الرقابية المعتمدة، وبما يضمن إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية صحة المستهلك.

كما شددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا حيال المنشآت المخالفة، وإحكام متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها داخل الهيئة.

ووجهت الهيئة العاملين بها إلى عدم التأثر بأي مخاطبات أو توجيهات صادرة عن جهات أخرى من شأنها تعطيل أو الحد من مباشرة الهيئة لاختصاصاتها المقررة قانونًا، مع موافاة الإدارة المختصة بديوان عام الهيئة بأي حالات قد يترتب عليها تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار الاختصاصات المحددة قانونًا، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة دون المساس بالاختصاصات المقررة لها.

كما طالبت في منشورها بضرورة موافاتها بتقارير دورية عن الموقف التنفيذي لأعمال الرقابة والتفتيش، وأي معوقات قد تواجه فرق العمل بالمحافظات، لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وفي ختام قرارها، أهابت الهيئة بالعاملين في فروعها المختلفة الاستمرار في أداء مهامهم الرقابية بكفاءة وحيادية، والالتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يحقق رسالة الهيئة في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل:

الرقابة على الأغذية "رايح جاي" بين الصحة وهيئة سلامة الغذاء.. ماذا حدث؟





بعد توجيه مدبولي.. ننشر خطة الصحة لـ"الرقابة المشددة" على تداول الأغذية