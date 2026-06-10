قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، باتحاد منتجي الدواجن، إن المنتجين يتكبدون خسائر تصل إلى 1.8 مليون جنيه شهريًا، نتيجة وجود فائض إنتاج يقدر بـ5 مليارات بيضة، إلى جانب تراجع الأسعار محليًا،

وأوضح نبيل لـ"لمصراوي" أن هذه الخسائر دفعت اتحاد منتجي الدواجن إلى التوسع في فتح الأسواق التصديرية، منذ بداية العام الجاري، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتسهيل إجراءات تصدير البيض، سواء الخام أو المبستر أو المجفف،

ارتفاع الإنتاج المحلي لـ16 مليار بيضة هذا العام

وكشف نبيل عن ارتفاع الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة هذا العام، ما أدى إلى تحقيق فائض يتراوح بين 4 و5 مليارات بيضة، بالتزامن مع تراجع سعر طبق البيض من المزرعة إلى 60 جنيهًا، وهو ما انعكس سلبًا على المنتجين، الذين صاروا يتكبدون خسائر شهرية هائلة.

فتح الأسواق العربية لتصدير البيض

وأشار إلى أنه في إطار التحركات لامتصاص الفائض، اتجهت الشعبة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة تشمل قطر والأردن والبحرين والعراق وليبيا وجيبوتي، بالإضافة إلى التفاوض حاليًا مع دول أخرى من بينها الإمارات والكويت وكينيا وساحل العاج وغينيا، إلى جانب التوسع في تحويل الفائض إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل البيض المبستر والمجفف.

توجيهات وزارية بتسهيل إجراءات التصدير

وعقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد الماضي، اجتماعًا حضره أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، وممثلي كبرى شركات بسترة وتجفيف البيض، للاتفاق على آليات تعاون لامتصاص فائض الإنتاج من السوق، عبر التزام الشُعبة بتوريد الكميات المطلوبة لشركات ومصانع البسترة والتجفيف، وفق تعاقدات منضبطة، بما يتيح تحويل الفائض إلى منتجات صالحة للاستخدام في قطاعات التصنيع الغذائي والفنادق والمخابز، بما يخلق قيمة مضافة للقطاع.

وخلال اجتماع وجّه الوزير بتسهيل الإجراءات التصديرية للبيض المبستر، مع تخصيص مسؤول داخل الوزارة لتيسير عمليات التصدير وتسريع الإجراءات أمام المنتجين، وفق ما أكده رئيس شعبة بيض المائدة، الذي أشار إلى أنه يجري التواصل مع منتجي البيض المبستر لتقديم عروض أفضل للتصدير.

تصدير 9 ملايين بيضة للخارج

من جهته أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة مع وجود فائض قابل للتصدير، مشيرًا إلى ارتفاع الإنتاج المحلي هذا العام إلى 16 مليار بيضة بزيادة 14%، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 14 مليار بيضة، بدعم من الدولة عبر حزم فنية ولوجستية وتمويلية للمربين بهدف التوسع في الصناعة.

وأوضح الدكتور طارق سليمان لـ«مصراوي» أن عدد المنشآت الداجنة المعزولة والمجهزة للتصدير بلغ 59 منشأة ملتزمة بضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لافتًا إلى أن التصدير لا يقتصر على البيض الخام فقط، بل يشمل أيضًا البيض المبستر والمجفف، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للقطاع، وتشغيل المصانع والعمالة، وتحويل المنتج من سلعة سريعة التلف إلى منتج قابل للتخزين لعدة أشهر.

وكشف سليمان أن صادرات مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت نحو 9 ملايين بيضة طازجة، إضافة إلى 707 أطنان من البيض المبستر و3 أطنان من البيض المجفف. ورغم هذه القفزة في الصادرات، اعتبر رئيس شعبة بيض المائدة أن هذه الكميات ما تزال محدودة ولا تستوعب حجم الفائض المتاح في السوق.