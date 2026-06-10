عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات ومنشآت الري، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

سويلم: الطاقة النظيفة تدعم التكيف المناخي وتجذب التمويلات الدولية

استعرض الاجتماع مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى جانب خطة وزارة الري للتحول التدريجي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، بدءًا من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، والتي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات أكبر تعتمد على الطاقة النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استدامة التشغيل.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية دمج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطط التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات يجب أن تتضمن مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجًا عمليًا يجمع بين مواجهة آثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات، بما يفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويلات الدولية والشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ العالمية.

الري تدرس إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية

ناقش الاجتماع تنفيذ محطة مقترحة للطاقة الشمسية بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب دراسة إنشاء محطات مركزية لخدمة المواقع التي يصعب إقامة محطات مستقلة بها.

كما تم استعراض عدد من النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، خاصة في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر الجهات المستهلكة للطاقة في مصر، مع توقعات بزيادة الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل مشروعات قومية جديدة.

عصمت: التصنيع المحلي يخفض تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وعلى رأسها الألواح الشمسية، يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح وزير الكهرباء أن نجاح تلك المشروعات يتطلب اختيار المواقع المناسبة بعناية، مع مراعاة متطلبات وتكاليف الربط بالشبكة القومية للكهرباء، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

الوزيران: التعاون المشترك يدعم أهداف التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، مؤكدين أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يسهم في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.