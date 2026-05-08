210 حجاج.. مصر للطيران تنقل أول أفواج حج القرعة من الأقصر بطائرة إيرباص A330

كتب : أحمد العش

08:46 م 08/05/2026 تعديل في 09:02 م

مصر للطيران تنقل أول أفواج حج القرعة

شهد مطار الأقصر الدولي انطلاق أولى رحلات حج القرعة لهذا العام، في أجواء تنظيمية عكست جاهزية تشغيلية عالية داخل المطار، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة السفر الأولى.
وأقلعت الرحلة التابعة لشركة مصر للطيران، من طراز إيرباص A330، وعلى متنها 210 حاجًا، وسط تنسيق كامل بين الجهات العاملة داخل المطار، ما ساهم في إنهاء الإجراءات بسرعة وسلاسة دون تكدس أو تأخير يُذكر.

كفاءة تشغيلية وتنظيمية داخل المطار

عكست الحركة التشغيلية داخل مطار الأقصر الدولي مستوى مرتفعًا من الكفاءة، مدعومة باستعدادات تنظيمية وصحية متكاملة، إلى جانب جاهزية فرق العمل المختلفة للتعامل مع كثافة التشغيل المصاحبة لموسم الحج.
وكان لفريق العلاقات العامة دور بارز في تقديم الدعم والتسهيلات للحجاج، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الإرشادات اللازمة، بما يضمن رحلة أكثر راحة وسهولة منذ الوصول إلى المطار وحتى صعود الطائرة.

تشغيل 13 رحلة حج خلال الموسم الحالي

من المقرر أن يشهد مطار الأقصر الدولي تشغيل 13 رحلة ضمن رحلات حج القرعة خلال الموسم الحالي، وفق خطة تشغيلية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال فترات الذروة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة المصرية للمطارات لتطوير مستوى الخدمات داخل المطارات المصرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس صورة حضارية تليق بقطاع الطيران المدني في مصر خلال موسم الحج.

