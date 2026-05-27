كشفت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية والإدارية والفنية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أجرت زيارات ميدانية إلى 23 مستشفى في 7 محافظات، بالإضافة إلى 3 مراكز عمليات وطوارئ، ضمن جهود المتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الفرق تعمل بالتنسيق الكامل مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، حيث تعمل على التحقق من جاهزية أقسام الطوارئ، والرعايات المركزة، والحضانات، وبنوك الدم، ومخازن الأزمات، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام سير العمل، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

بدوره أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية، أهمية الاستعداد التام والتنفيذ الدقيق لخطة التأمين الطبي، مع تعزيز سرعة الاستجابة في الأقسام الحرجة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع المحافظات.

إلى ذلك شدد الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة على استمرار عمل الخطوط الساخنة 137 و16474 على مدار الـ24 ساعة، للتنسيق السريع ونقل الحالات الحرجة، مما يعزز منظومة الرعاية العاجلة ويضمن التدخل الفعال.

وتؤكد الوزارة استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكل المنشآت الصحية خلال فترة العيد، بهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية وضمان سلامة وطمأنينة المواطنين.