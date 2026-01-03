إعلان

نقيب الفلاحين: استقرار متوقع في أسعار اللحوم الحمراء والبيع بـ 500 جنيه "استغلال"

كتب- حسن مرسي:

01:11 ص 03/01/2026

اللحوم

توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا كبيرًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال العام الجديد 2026.

وقال أبو صدام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم": "إن سعر كيلو اللحمة الجاموسي القائم يتراوح بين 145 و150 جنيهًا، والبقري بين 165 و170 جنيهًا"، مشيرًا إلى أن هذه هي أسعار الجملة.

وأوضح أن السعر العادل في المحلات يجب ألا يتجاوز 350 جنيهاً للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يضمن هامش ربح مناسب للجزار والتاجر.

وطالب المواطنين بعدم شراء اللحوم التي تباع بأسعار مرتفعة تصل إلى 500 جنيه، مشيرًا إلى أن على المواطن السؤال والمقارنة بين الأسعار قبل الشراء، لدفع التجار للبيع بالسعر العادل والامتناع عن الاستغلال.

اللحوم أسعار اللحوم نقيب الفلاحين حسين أبو صدام

