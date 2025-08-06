اجتماع اللجنة العليا للشواطئ يوافق على 34 مشروعًا ويرفض 3

كتب - عمرو صالح:

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، والمحافظات الساحلية، وهيئة حماية الشواطئ، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وعدد من الجهات المختصة.

وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة الساحلية، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.

وأوضح الوزير أن الاجتماعات تُعقد بشكل دوري لضمان سرعة البت في الطلبات، دعمًا للاستثمار وتعزيزًا للتنمية الاقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية، وتوفير فرص العمل.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 37 موضوعًا، منها: 5 موضوعات تخص محافظة البحر الأحمر و4 موضوعات لجنوب سيناء وموضوع واحد لكل من كفر الشيخ ودمياط و3 موضوعات لمحافظة مطروح و10 موضوعات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية و8 موضوعات من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، و2 لوزارة البترول بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، ومشروع لوزارة النقل بمحافظة دمياط، ومشروع لهيئة الطاقة النووية بمحافظة مطروح، ومشروع لهيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة بورسعيد.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على 34 مشروعًا، ورفض 3 مشروعات لعدم استيفاء المعايير الفنية.

ومن أبرز المشروعات التي تمت الموافقة عليها: مشروع إنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد وحاجز أمواج لمحطة الضبعة النووية، مشروع تطوير شاطئ الكورنيش بمطروح، مشروع رصيف بحري لوزارة النقل في دمياط، مشروعان لوزارة البترول لإنشاء خطوط لنقل الزيت والغاز، مشروعان لشركة اتصالات لمد كابلات بحرية بطابا وشرم الشيخ.

يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على الشواطئ المصرية، بما يشمل مراجعة الدراسات الخاصة باتزان خط الشاطئ وضمان توافق المشروعات مع المعايير المعتمدة من اللجنة.

اقرأ أيضاَ:

رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم

ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

بعد مبادرة التموين.. ننشر الأسعار الجديدة للسلع الأساسية بعد تخفيضها