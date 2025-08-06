ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس 2025، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضاف البيان: تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تسود شبورة مائية من 8:40 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة اليوم الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ولفت البيان إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وأشار البيان إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء من اليوم الأربعاء إلي الأحد 10 أغسطس مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً

وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء أغسطس والخميس، على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.