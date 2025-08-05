كتب- محمد نصار:

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، والتي تستمر على مدار 3 أيام تنتهي الخميس المقبل.

وكانت الأكاديمية، أغلقت التسجيل الإلكتروني يوم 15 يوليو 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين 7315 متقدمًا، وكان عدد الملفات المطابقة للشروط 3530 متقدمًا.

مرحلة الفلترة ومراجعة الملفات

- تم مراجعة الملفات المكتملة على النظام الإلكتروني لعدد 3530 متقدمًا للتأكد من مطابقة الملف لشروط الالتحاق للبرنامج.

- تم احتساب وزن نسبي لكل ملف (وفقًا للتميز الدراسي والرياضي والثقافي)، وتحديد الوزن النسبي لكل محافظة على حدة للتأكد من ضمان التمثيل الجغرافي لكل محافظات الجمهورية.

مرحلة الاختبارات والمقابلة الشخصية

من المخطط إجراء اختبار للسمات الشخصية ومقابلة شخصية للمتقدمين وفقًا لما يلي:

- عدد المتقدمين المخطط 415 متقدمًا.

- التوقيت المخطط: على مدار 3 أيام خلال الفترة من الثلاثاء 5 أغسطس حتى الخميس 7 أغسطس 2025.

- عدد لجان المقابلات الشخصية: 6 لجان مقابلات، بحيث تتشكل اللجنة من ضيف من الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج ومدرب بالأكاديمية وعضو من الأكاديمية.

- تم التنسيق مع كافة إدارات الأكاديمية ذات الصلة بتنفيذ المقابلات في الفترة المشار إليها.

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