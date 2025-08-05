كتب- نشأت علي:

تصوير- هاني رجب:

أدلى الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، من داخل لجنة مدرسة الشهيد شريف حجاج مناع الابتدائية بمصر الجديدة، في إطار حرصه على أداء الواجب الوطني والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد زعيم الأغلبية، خلال متابعته لسير العملية الانتخابية بعدد من اللجان، على المشهد الحضاري المشرف الذي يصنعه المصريون بإرادتهم الحرة، موضحًا أن مشاهد الاصطفاف أمام اللجان تمثل درعًا حقيقيًا للوطن في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن المشاركة الملحوظة من فئة الشباب في هذه الانتخابات تحمل رسالة بالغة الأهمية، حيث يجسد الشباب المصري إرادة حقيقية للمساهمة في بناء مستقبل الوطن، والمضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة.

واختتم زعيم الأغلبية، تصريحاته، مؤكدًا أن مشهد المشاركة الجماهيرية اليوم هو انعكاس لحس وطني راسخ لدى الشعب المصري، ودليل على وعيه بحجم التحديات التي تواجهها الدولة، وقدرته على التصدي لها من خلال المشاركة الفاعلة في بناء مؤسساتها.

اقرأ أيضًا:

أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره

السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية

رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة