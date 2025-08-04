كتب- أحمد جمعة:

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللائحة المالية والإدارية الموحدة الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وتضمنت اللائحة قوائم أسعار الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، والتي شهدت زيادة في أسعار عدد من هذه الخدمات.

وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

ووفق ما ذكرته الحكومة، فإن اللائحة تسعى لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذلك الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان.

وحددت اللائحة المالية أسعار تحليل المخدرات، والتي تبدأ من 50 جنيهًا للكشف السريع وحتى 350 جنيهًا، حسب نوع المُخدر.

فعلى سبيل المثال فإن تحليل الترامادول عبر كشف السريع بـ 45 جنيهًا، أما حال إجراءه على "كشف جهاز مخصص" فإنه سيكون بـ 120 جنيهًا، وهو ما ينطبق على تحاليل الأفيونات، والقنب الحشيش.

كما حددت اللائحة أسعار خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، لتبدأ من 50 جنيها كشف تخاطب غير شامل قيمة المستلزمات أو الأدوية المستخدمة، و50 جنيها اختبار عسر القراءة، و500 جنيه خدمة إحضار المريض من المنزل إلى المستشفى للحجز.

وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءًا من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها ٥٥٠ جنيهًا يوميًا، وذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية، منها التحاليل الروتينية، حيث تخطّت تكاليف وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه.