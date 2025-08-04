كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تلبية لاحتياجات جمهور الركاب، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط (إيتاي البارود - السادات) والعكس.

وتقرر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025 تشغيل قطار رقم 724/725 (إيتاى البارود - السادات) وقطار رقم 727/726(السادات - إيتاى البارود)، وتعمل جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية وطبقًا للجداول المرفقة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين القاطنين والعاملين المستخدمين لهذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.

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