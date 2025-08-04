إعلان

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين إيتاي البارود والسادات

04:14 م الإثنين 04 أغسطس 2025

سكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تلبية لاحتياجات جمهور الركاب، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط (إيتاي البارود - السادات) والعكس.

وتقرر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025 تشغيل قطار رقم 724/725 (إيتاى البارود - السادات) وقطار رقم 727/726(السادات - إيتاى البارود)، وتعمل جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية وطبقًا للجداول المرفقة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين القاطنين والعاملين المستخدمين لهذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.

a9ff1c78-f963-433b-8bd9-f26ec743149e3d51f873-460c-41d8-a376-996606fc61ff

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار

250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر قطارات تحيا مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير خدمات النقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)