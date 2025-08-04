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وزير الطيران المدني يُدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

01:39 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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كتب- أحمد السعداوي:

أدلى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة التحرير بمصر الجديدة.

وأكد وزير الطيران المدني، عقب الإدلاء بصوته، حسب بيان وزارة الطيران المدني، أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يُجسد وعي المصريين وحرصهم على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور محوري في دعم العملية التشريعية.

وأشار الحفني إلى أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت تُمثل واجبًا وطنيًّا على كل مواطن، وتسهم في ترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، وتعكس الحرص الشعبي على دعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

ودعا الحفني كل العاملين بقطاع الطيران إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية، انطلاقًا من دورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة واختيار مَن يمثلهم، في مناخٍ ديمقراطي يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمصر وشعبها الواعي.

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وزير الطيران انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الدكتور سامح الحفني وزارة الطيران المدن
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