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بدعوة من أردوغان.. محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية بتركيا

01:19 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية بتركيا (3)
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    محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية بتركيا (4)
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    محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية بتركيا (5)
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    محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية بتركيا (1)
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شارك القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، في حفل الإفطار الرئاسي الخاص للقيادات الدينية التركية، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح القارئ محمود الشحات أنور، أنه شارك في الحفل بدعوة خاصة من القصر الرئاسي التركي، بحضور الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، ووزراء ومسئولين الدولة والشخصيات العامة ورجال الدين وعد من كبار الشخصيات.

وأوضح أن الرئيس التركي أثنى ثناءً حسنًا على التلاوة، وأصر على تكرار الزيارة مرة أخرى وشكره على قبول الدعوة وما أضافه من أجواء إيمانية بصوته العذب.

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محمود الشحات أنور يحيي حفل إفطار القيادات الدينية تركيا
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