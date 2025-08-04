مختار جمعة يُعلق على تصريحات الحاخام "رونين شاولوف".. ماذا قال؟



كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، على تصريحات الحاخام اليهودي رونين شاولوف الأخيرة التي أيّد فيها جرائم الإبادة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة من تجويع وقتل وتنكيل إنساني.

قال جمعة في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذه طبيعة قتلة الأنبياء".

يذكر أن الحاخام اليهودي رونين شاولوف، قال في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كل سكان غزة، وكل طفل في غزة، يجب أن يموتوا من الجوع"، مدعيًا أن من العار والخزي أن يتحدث بعض الناس داخل إسرائيل عن الأطفال الجوعى في غزة.

وأضاف: "من المخزي أن ينسى الناس، خلال بضعة أشهر فقط، ما مررنا به في السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة".