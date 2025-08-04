"مستقبل وطن" يشكر المصريين بالخارج على مشاركتهم بانتخابات الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن الشكر إلى أعضاء الجالية المصرية في مختلف دول العالم على مشاركتهم الإيجابية والفعّالة في الاستحقاق الدستوري والعرس الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن أبناء الجاليات المصرية اثبتوا كعادتهم انهم سفراء حقيقيين للدولة المصرية وخط الدفاع الأول عن الوطن خارج مصر، موجهًا الشكر الي البعثات الدبلوماسية و السفراء المصريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم على التنظيم الرائع وتذليل كافه العقبات أمام الناخبين المصريين أيام التصويت والذي كان له عظيم الأثر في إقبال المصريين على التصويت وأداء واجبهم الوطني والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

كما وجه الشكر لرئيس حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام للحزب - نائب رئيس الحزب علي والاهتمام البالغ بأداء أعضاء الأمانة في مختلف الدول والمتابعة المستمرة لتصويت المصريين بالخارج، مثمنًا الجهد العظيم المبذول على مدار الأشهر الماضية في التوعية والتواصل المستمر مع أبناء الجالية، والتنسيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل مشاركة كل مصري بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.