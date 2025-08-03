كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ صباح غدا الإثنين 4 أغسطس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 5 أغسطس، ويمتد التصويت من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، مع ساعة استراحة تحددها اللجنة لضمان انسيابية ما بين ساعات العمل والاقتراع.

وينشر مصراوي أبرز اللجان الانتخابية التي سيصوت بها الوزراء والمحافظين والتي جاءت على النحو التالي:

1- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته بمدرسة محمد فريد المعادي.

2- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية - البيئة، تدلي بصوتها في مدرسة مدينتي للغات.

3- المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، يدلي بصوته في المدرسة الثانية الفندقية بالهرم خلف فندق مونفنبيك.

4- وزير العمل محمد جبران يدلي بصوته في مدرسة فاطمة عنان الإعدادية..التجمع الخامس – الحى الرابع بجوار قسم أول القاهرة.

5- إبراهيم صابر محافظ القاهرة يقوم بالأدلاء بصوته بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بمنطقة نيركو بالمعادى، تقاطع اللاسلكى مع نيركو.

6- الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يدلي بصوته في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي.

7- الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يدلي بصوته في مدرسة الرمل الثانوية بنات (بمحافظة الإسكندرية).

8- الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية يدلي بصوته بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين مساكن شيراتون – قسم النزهة.

9 - الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يدلي بصوته في مدرسة المنارة، شارع محمد حسن الجمل، بجوار كنيسة سان جورج قسم أول مدينة نصر.

10- الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، يدلي بصوته مدرسة رشيد الابتدائي قسم مصر الجديدة.

11- المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يدلى بصوته بمدرسة النصر الرسمية للغات بشارع محمد فريد بجوار بنك مصر بالحي المتميز بمدينة أكتوبر.

12- الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تدلي بصوتها بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

13- الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، في التجمع الأول محور مصطفى كامل، بجوار سنترال التجمع الأول.