من المعادي إلى الإسكندرية.. أماكن لجان الوزراء والمحافظين في انتخابات الشيوخ
كتب- محمد عبدالناصر:
تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ صباح غدا الإثنين 4 أغسطس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 5 أغسطس، ويمتد التصويت من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، مع ساعة استراحة تحددها اللجنة لضمان انسيابية ما بين ساعات العمل والاقتراع.
وينشر مصراوي أبرز اللجان الانتخابية التي سيصوت بها الوزراء والمحافظين والتي جاءت على النحو التالي:
1- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته بمدرسة محمد فريد المعادي.
2- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية - البيئة، تدلي بصوتها في مدرسة مدينتي للغات.
3- المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، يدلي بصوته في المدرسة الثانية الفندقية بالهرم خلف فندق مونفنبيك.
4- وزير العمل محمد جبران يدلي بصوته في مدرسة فاطمة عنان الإعدادية..التجمع الخامس – الحى الرابع بجوار قسم أول القاهرة.
5- إبراهيم صابر محافظ القاهرة يقوم بالأدلاء بصوته بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بمنطقة نيركو بالمعادى، تقاطع اللاسلكى مع نيركو.
6- الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يدلي بصوته في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي.
7- الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يدلي بصوته في مدرسة الرمل الثانوية بنات (بمحافظة الإسكندرية).
8- الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية يدلي بصوته بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين مساكن شيراتون – قسم النزهة.
9 - الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يدلي بصوته في مدرسة المنارة، شارع محمد حسن الجمل، بجوار كنيسة سان جورج قسم أول مدينة نصر.
10- الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، يدلي بصوته مدرسة رشيد الابتدائي قسم مصر الجديدة.
11- المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يدلى بصوته بمدرسة النصر الرسمية للغات بشارع محمد فريد بجوار بنك مصر بالحي المتميز بمدينة أكتوبر.
12- الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تدلي بصوتها بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.
13- الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، في التجمع الأول محور مصطفى كامل، بجوار سنترال التجمع الأول.
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