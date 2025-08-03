كارثة تمس الذوق العام.. عمرو أديب: بكابورت "التيك توك" ليس مجرد إلهاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الإعلامي عمرو أديب على الحملة الأمنية على بعض صانعي المحتوى بتطبيق "تيك توك"، لبثهم محتوى مخالف، وصف بأنه يسيء للمجتمع وللأسرة المصرية.

وقال "أديب" عبر حسابه بمنصة "إكس": "هناك تفسير يحاول أن يكون عميق وله أسبابه ووجاهته أن بكابورت التيك توك الذي طفح مؤخرا مهندس منظم معمول علشان يلهى الناس عن أشياء حدثت أو ستحدث".

وأضاف: "طبعا هذه المدرسة موجودة في بلدنا من زمان وليست اختراعا جديدا، ولكن في هذه النظرة الواعية الفاهمة نسأل كذا سؤال: أولا اذكر متى نجحت هذه الطريقة في تحويل اهتمامات الناس الآن وزمان، انت في بلد حصل فيه ثورتين في عدد محدود من السنين".

وتابع: "السؤال التانى وهو الأهم هي مشكلات مصر ممكن الإلهاء فيها بهؤلاء، دنتا لو ولعت في التيك توك كله فاتورة كهربا واحده ترجع المصريين للواقع بسهولة. وأخيرًا انتوا ليه متخيلين إن غالبية الميت مليون قاعدين على التواصل، للأسف محدش شايف المواطن الحقيقى، عملنا عالم تخيلى وشعب تخيلى كمان".

وأكمل: "المشكلات مستحيل تتحل بالإلهاء ده لو موجود أصلا. الكارثة الحقيقية يا سادة لو طلع ورا اللى بيحصل ده وطيان وسفالة وانحدار وتخلف حقيقيين غير منظمين وأن يكون ما نراه هو تعبير عن اضمحلال ومراية للتدهور في الذوق العام تلك هي المأساة الحقيقية".

وتابع أديب: "مفيش حاجة حتعرف تلهى، في حاجة اسمها الشغل وتحسين أحوال الناس، أما النظريات العميقة لتفسير الانحدار هي أخطر من المصيبة نفسها، لأنها شخصيا دون أن تدري وسيلة إلهاء هي الأخرى. مشاكل مصر معروفة يا سادة وهى غير مرشحة للحل بسرعة أو بسهولة، والحلول مكتوبة على كل الجدران في الداخل أو الخارج ولم نعد بحاجة إلى اختراعات، والناس في بلادى يعلمون ولا يلتهون، وإنما أمام التحديات حتى الآن هم صامدون".