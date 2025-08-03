كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين إن الحملة الأمنية القوية التي استهدفت عددًا من مشاهير تيك توك بسبب محتواهم المخل بالآداب ساهمت في إعادة التوازن للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذه الضربات، التي جاءت بناءً على بلاغات من محامين، استهدفت مدونين يروجون لمحتوى غير أخلاقي يهدد السلم المجتمعي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار أن هذه الإجراءات ليست مجرد رد فعل، بل خطوة لتصحيح الأوضاع وتنظيف منصات التواصل الاجتماعي من المحتوى الهابط.

وأوضح أمين أن الإجراءات الأمنية، التي أسفرت عن ضبط عدد من البلوجرز مع اكتشاف مخدرات وأموال غير مشروعة بحوزتهم، أدت إلى تراجع ملحوظ في المحتوى المخالف على تيك توك، مؤكدًا أن هذه الحملة جعلت المنصة "نظيفة" بشكل مؤقت بعد انتشار أخبار القبض على المخالفين.

وتابع مقدم "آخر النهار"، أن الهدف من تطبيق القانون ليس إيذاء الأفراد، بل تحقيق الردع العام لضمان انضباط المجتمع وحماية القيم الأخلاقية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بحرفية عالية من خلال إدارة الرصد التي تتحقق من البلاغات بدقة لضمان قانونية الإجراءات، مؤكدًا أن الحملة لن تقتصر على المجموعة التي تم القبض عليها، حيث توجد بلاغات أخرى تُحقق فيها الجهات المختصة.

وأكد أن العدالة تتطلب المساواة في تطبيق القانون على كل من يروج محتوى يخدش الحياء العام أو يحقق أرباحًا غير مشروعة.

وأضاف أمين أن هذه الحملات ليست شماتة أو تشفيًا بأحد، بل محاولة لإعادة الانضباط إلى منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن القانون يجب أن يكون الحكم الفاصل في مثل هذه القضايا.