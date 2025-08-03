كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، فوائد ثمار البطيخ، قائلة: "من الفواكه الصيفية المحببة لدى الجميع، ويتميز بارتفاع نسبة المياه التى تتجاوز الـ 90% ويرطب ويلطف على صحتنا ويحمى الجسم من الجفاف".

وأضافت منال عز الدين، خلال مداخلة لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، انه يتميز بارتفاع محتواه من الألياف والتى تنظم مستوى السكر فى الدم وكفاءة عمل الجهاز الهضمى ووجود مادة الليكوبين التى تعطى اللون الأحمر الجميل الجذاب والتى تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التى تحارب الشرطان ويحمى الجسم من الشيخوخة وتحمى صحة القلب.

ولفتت إلى أن البطيخ يحمى مريض ضغط الدم المرتفع، لأنه يحتوى على البوتاسيوم ومادة السترولين التي تؤدي إلى توسعة الأوعية الدموية،

وبالتالي تسهل من عملية تدفق الدم وتمنع ارتفاع ضغط الدم فى أجسامنا، خاصة في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن هناك مواصفات معينة عند شراء البطيخة أولها يجب ألا تكون محفوظة في الشمس ويفضل أن تكون فى الظل، وألا أشترى البطيخ كبير الحجم الذى يزيد عن 10 كيلو جرام لأن حلاوته تقل، وكلما قل الحجم زادت الحلاوة، وشراء البطيخة كاملة الاستدارة وغير المنبعجة، وكلما كان عنقودها الذي تم قطفها منه كلما كانت ناضجة، والابتعاد عن البطيخة ذو الملمس الخشن وعليها بقع غير مرغوبو، كتجمعات البقع السودة، وكميات المياه الكبيرة في البطيخ من علامات فسادها.