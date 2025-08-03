كتب- أحمد السعداوي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبَين بمجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بالسفير البلغاري والوفد المرافق له، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين؛ حيث تم تأكيد دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة .

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دومًا على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات التصنيع بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي؛ تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكداً أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب الشركات العالمية التي يمكن المشاركة في تصنيع منتجاتها بشركات الإنتاج الحربي، وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

وأكد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفًا أن هناك فرصًا مهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبَين؛ خصوصًا أن البلدَين يتمتعان بإمكانات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

وأعرب كاتراتشيف عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذجًا صناعيًّا فريدًا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، واهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية .

وتطرقت المباحثات بين الجانبين حول استعداد وزارة الإنتاج الحربي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2025" والذي سوف يقام بمصر خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2025، والتطلع لمشاركة العديد من الشركات البلغارية بهذه النسخة من المعرض.

وقام السفير البلغاري بتقديم الدعوة للوزير محمد صلاح للمشاركة في المعرض الدولي للمعدات وخدمات الدفاع “HEMUS-2026” والذي سوف تقام فاعلياته في مدينة بلوفديف بدولة بلغاريا عام 2026.