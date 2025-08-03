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انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

11:55 ص الأحد 03 أغسطس 2025

درجات الحرارة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبينت هيئة الأرصاد، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

القاهرة: 34 / 24

6 أكتوبر: 35 / 23

بنها: 34 / 24

دمنهور: 33 / 24

وادي النطرون: 34 / 23

كفر الشيخ: 33 / 23

المنصورة: 34 / 24

الزقازيق: 34 / 24

شبين الكوم: 33 / 23

طنطا: 33 / 23

دمياط: 32 / 25

بورسعيد: 32 / 26

الإسماعيلية: 35 / 24

السويس: 35 / 24

العريش: 33 / 24

رفح: 32 / 23

رأس سدر: 37 / 25

نخل: 35 / 19

كاترين: 32 / 18

الطور: 35 / 29

طابا: 34 / 23

شرم الشيخ: 37 / 29

الإسكندرية: 31 / 23

العلمين: 30 / 22

مطروح: 30 / 25

السلوم: 32 / 22

سيوة: 34 / 22

رأس غارب: 36 / 28

الغردقة: 38 / 29

سفاجا: 37 / 29

مرسى علم: 37 / 30

شلاتين: 37 / 30

حلايب: 34 / 30

أبو رماد: 35 / 29

رأس حدربة: 33 / 29

الفيوم: 35 / 24

بني سويف: 35 / 24

المنيا: 36 / 24

أسيوط: 36 / 25

سوهاج: 38 / 27

قنا: 39 / 28

الأقصر: 40 / 28

أسوان: 41 / 29

الوادي الجديد: 39 / 28

أبو سمبل: 40 / 27

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