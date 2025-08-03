نشرة التوك شو| انتفاضة ضد المحتوى غير الأخلاقي على تيك توك

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"اتصالات النواب" تحذر "تيك توك": حذف المحتوى غير الأخلاقي أو مواجهة القانون

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تفاصيل اجتماعات عاجلة جمعت بين المسؤولين المصريين وممثلي منصة "تيك توك"، وذلك لمواجهة أزمة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على المنصة.

وقال بدوي خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "عقدنا سلسلة اجتماعات مكثفة مع المدير الإقليمي لتيك توك بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ناقشنا بجدية ملف المحتوى المخالف للقيم المجتمعية".

بعد واقعة حفل الساحل.. تامر أمين يُطالب محمد رمضان بتحمل مسؤولية أسرة المتوفي

قال الإعلامي تامر أمين، إن كارثة انفجار الألعاب النارية في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، والتي أودت بحياة شاب وإصابة 6 آخرين، تُظهر الحاجة الملحة لتنظيم الحفلات الموسيقية، مشيرًا إلى أن سوء التنظيم وغياب الرقابة هما السببان الرئيسيان وراء الحادث.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، أن هذه الحادثة تُعد درسًا قاسيًا يستوجب وضع ضوابط صارمة على الشركات المنظمة للحفلات.

وزير الري يكشف تفاصيل استثمارات بقيمة 500 مليار جنيه في قطاع المياه

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استثمارات ضخمة في قطاع المياه تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات عملاقة لتأهيل الترع والمنشآت المائية، بالإضافة إلى معالجة المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال سويلم خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى من قناطر ديروط الجديدة بأسيوط: "لدينا خطة شاملة لإدارة ملف المياه في مصر، تتضمن مشروعات كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة استخدام المياه".

وزير الري يرد على مشروعات أعالي النيل وتأثيرها على حقوق مصر المائية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تدعم التنمية في إثيوبيا لكنها ترفض أي مشروعات تُهدد حقوقها المائية في نهر النيل، مشيرًا إلى أن أي تحركات أحادية في أعالي النيل تشكل خطرًا مباشرًا على استقرار مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، من موقع قناطر ديروط الجديدة بأسيوط، أن مصر تظل ملتزمة بحسن النوايا تجاه الشعب الإثيوبي.

تامر أمين: تظاهر الإخوان تحت علم إسرائيل في تل أبيب فضيحة سياسية

قال الإعلامي تامر أمين إن تظاهر أنصار جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب تحت علم الاحتلال الإسرائيلي، يُعد فضيحة سياسية تكشف تناقضهم وتحالفهم المشبوه مع أعداء القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا المشهد أثار غضب الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار أن الإخوان تجاهلوا التظاهر أمام مؤسسات الاحتلال، مثل الكنيست أو وزارة الدفاع الإسرائيلية، وركزوا على مهاجمة مصر، التي تقود جهود دعم فلسطين.

وزير الري يوضح الأهمية الاستراتيجية لقناطر ديروط الجديدة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قناطر ديروط الجديدة بأسيوط يُعد من المشروعات الحيوية التي تدعم التنمية الزراعية في الصعيد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، من موقع القناطر، أن المشروع يخدم 1.6 مليون فدان عبر خمس محافظات، من أسيوط إلى الجيزة.