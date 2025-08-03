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تصل للحبس.. ننشر عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص

06:00 ص الأحد 03 أغسطس 2025

عقوبة تقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص

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كتب- عمرو صالح:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال بث مباشر مع موقع مصراوي أنه تم رصد أجهزة اتصال غير قانونية بحوزة بعض صناع المحتوى على تطببيق "التيك توك" وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية.

وفي هذا الإطار يرصد مصراوي نص قانون تنظيم الاتصالات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1 - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

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