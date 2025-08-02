كتب- محمد أبو بكر:

كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة "تطهير المجتمع"، عن تفاصيل البلاغات المقدمة مؤخرًا ضد عدد من البلوجرز والتيك توكرز، وعلى رأسهم سوزي الأردنية.

وقال المحامي ومؤسس حملة "تطهير المجتمع"، إن الحملة لا تستهدف شخصًا بعينه، لكن السلوكيات التي تصدر من بعض من يلقبون أنفسهم بـ"تيك توكر" و"بلوجر" هي ما تدفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح "فرحات"، خلال مداخلة له في بث مباشر عبر موقع مصراوي: "الحمد لله إن وزارة الداخلية ووحدات الرصد للنائب العام قائمة بمجهود كبير جدًا في التصدي لهذه السلبيات، اللي طال الوقت إننا نطالب بيها وننادي بيها، وهم كانوا بيشتغلوا بالفعل، ولكن الظهور الأخير مع ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة التي كدرت السلم والرأي العام لدى المواطن وبثت الرعب في نفوس الناس، بدأت تستوجب أن يكون في تصدي لكل هؤلاء الأشخاص، والحمد لله احنا قدمنا بلاغ".

وعن البلاغ المقدم ضد "سوزي الأردنية"، أكد فرحات أنه من ضمن البلاغات التي تقدم بها، مشيرًا إلى أنه يعلن عن جميع بلاغاته عبر صفحته.

وأضاف: "البلاغ يتضمن ما يتعلق بموضوع الثراء والتمويلات الخارجية اللي بتجيلها من أموال، وهي بقى تقدم ما لديها من قرائن على مشروعية دخلها، بالإضافة إلى المحتوى اللي بتقدمه، وواضح للناس كلها رفض هذه المحتويات، وكمان بتعمل إعلانات لمنتجات غير مرخص بيها من وزارة الصحة".

وتابع قائلاً: "احنا لا مع ولا ضد لأي شخص أياً كان صفته ولا اعتباره، والقصة كلها إن شخصية خرجت وادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبدأت توجه اتهامات معينة لبعض الشخصيات العامة، والمعروف إن البنوة مجالها محكمة الأسرة، مش السوشيال ميديا. ولكن هي اختارت الميديا لتكون مصدر ارتفاع نسبة المشاهدة والتربح".

وأوضح: "بدأت تتناول شخصيات مجتمعية معروفة من الفن والأوساط العادية، ووجهت إليهم اتهامات، والدولة بتكفل حق التبليغ عن أي جريمة، ولكن التبليغ شيء والتشهير شيء تاني، ولما أبلغ، بقدم بلاغي ومعاه مستندات وقرائن، والنائب العام يتخذ ما يراه من إجراءات قانونية".

وأضاف: "أما التشهير فهو إني أطلع أقول إن فلان عمل كذا من غير سند، وأقدم مقاطع مقتزأة وأقنع الناس إنها حقيقية، وده بيخلي البعض يصدق، ويبدأ يتعدى على مؤسسات الدولة. كل ده بيزعزع الثقة في الدولة".

وأكد فرحات: "احنا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة قانون بمعناها الحرفي، ومفيش حاجة اسمها أنا مين. رئيس جمهورية، وزير، ضابط، محامي، قاضي، صحفي.. الكل يُحاسب طالما ارتكب الفعل المستوجب للعقاب".

وأشار إلى أن القبض على "مروة" جاء بناءً على بلاغ مقدم من الفنانة وفاء عامر وبلاغ آخر من حملته بسبب إشاعة أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وقال: "قدمت للتحقيقات، والدفاع بيقول إنهم عايزين تحليل DNA. أنا آسف، دي مش قضية نسب، دي إشاعة أخبار كاذبة عن الفنانة وفاء عامر، وهو ده مضمون التحقيق".

وتابع: "لو أنا عليّ شبهة أو شك، بتقدم بشخصي للنيابة، وأنا كشخص مجني عليه هيتم سؤالي في التحقيقات، وهيتم مواجهة بيننا، مش نطلع نقول أصل الأمن خد دهب وأوراق، ومفيش داعي للأقاويل اللي ملهاش لازمة".

وأوضح أن طلب تحليل الـDNA لا يخص النيابة العامة، لأنها جهة غير مختصة، قائلًا:"دي أمور تتعلق بمحكمة الأسرة، وروح افتح دعوى هناك، وقدم اللي عندك. والبينة على من ادعى".

وأكمل: "لو اختصمت حد بدون مستندات، تتحمل مسؤولية اختصامك.؛ لأن هناك في القانون ما يسمى بإساءة استعمال حق التقاضي".

وتابع: بدأت تنتشر شائعات عن القبض على الفنانة هند عاكف بناءً على موضوع مروة، في حين إنها كانت بتكلمني على التليفون أثناء اقتياد مروة للنيابة، وده يوضح حجم الفوضى اللي بيخلقها تداول الشائعات على السوشيال ميديا.