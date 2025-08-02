رئيس جامعة الأزهر: سورة المائدة انفردت ببيان حكم الصيد للمحرم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن سورة المائدة تميزت بخصوصية فريدة فيما يتعلق بآيات الحج، حيث انفردت دون غيرها من سور القرآن الكريم ببيان حكم الصيد بالنسبة للمحرم، موضحًا أن هذا الحكم لم يرد في سور البقرة أو آل عمران أو حتى سورة الحج التي تحمل اسم الفريضة، بل اختصت به سورة المائدة فقط، في دلالة على إعجاز ترتيب الآيات.

وأوضح الدكتور داود، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن السورة بدأت بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وهي آية جامعة تضمنت أحكامًا متنوعة من العقود والمواثيق، ومن بينها عقد الإحرام وما يترتب عليه من التزامات، ومنها تحريم الصيد على المحرم.

وأضاف أن السورة تضمنت أيضًا أحكامًا تشريعية متعددة مثل تحريم الخمر، وبيان ما يحل أكله مما تصطاده الجوارح المعلّمة، مما يدل على ترابط محكم بين موضوعات السورة.

واستشهد رئيس جامعة الأزهر بكلام الفيلسوف الكندي الذي حاول مجاراة أسلوب القرآن، فوقف عاجزًا أمام مطلع سورة المائدة، قائلاً: "لقد عجزت عجزًا تامًا، لأن هذه الآية وحدها جمعت أوامر وتشريعات في إيجاز مذهل لا يقدر عليه بشر"، مؤكدًا أن هذا النوع من الإيجاز الذي تتسم به آيات القرآن الكريم يحتاج إلى مزيد من التدبر والفهم.

وأشار الدكتور داود إلى أن هذا النمط من الإيجاز، الذي يسميه العلماء "إيجاز القصر"، يتجلى في كثير من آيات القرآن، مثل قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، وقوله: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

وأكد على أن دراسة هذا الإيجاز تحتاج إلى تأمل عميق، لأن كل آية من آيات القرآن تحتها أنهار من المعاني وشلالات من الأسرار، على حد وصف العلامة عبد الله دراز رحمه الله.