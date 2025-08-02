كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة"؛ حيث شهد بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه بالمجري الدائم لترعة الإبراهيمية من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية، ضمن إجراءات إنهاء مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة".

يأتي ذلك في إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات المختلفة؛ لمتابعة موقف المشروعات المائية التي تنفذها الوزارة.

وكان في استقبال الوزير، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

واستعرض الوزير والمحافظ عرضًا تقديميًّا عن الأعمال التي تم نهوها والأعمال الجاري تنفيذها حاليًّا، وتم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ أفدنة في المنطقة المحيطة بالقناطر، مع الحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة .

وأكد سويلم أهمية تدريب المهندسين والفنيين على أنظمة تشغيل القناطر الجديدة؛ للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة على مدى ١٥٠ عامًا، موجهًا بالحفاظ على الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية .

وتفقد وزير الري ومحافظ أسيوط موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تفقدا مبنى التشغيل والتحكم والذي يضم غرفة مراقبة التليمتري لإدارة المياه بمصر الوسطى وغرفة تشغيل مجموعة قناطر ديروط .

وقام الدكتور سويلم وبحضور اللواء أبو النصر، بإعطاء إشارة البدء لفتح بوابات قناطر حجز الإبراهيمية وإمرار المياه من بوابات القنطرة، كخطوة أولى تعقبها إزالة السد المؤقت وتحويل المياه للمرور بالمجري الدائم لترعة الإبراهيمية، التي تخدم زمام ٥٧٦ ألف فدان في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة خلف قنطرة حجز الإبراهيمية .

والتقى الوزير والمحافظ العاملين بالمشروع؛ حيث أعرب سويلم عن تقديره البالغ لمجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني أثناء تنفيذ المشروع .

وتوجه سويلم الشكر إلى الشريك الياباني والحكومة اليابانية على مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع المهم، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الأعمال .

وصرح سويلم بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٨٧%، وأن هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف وزير الري أن المشروع يهدف إلى تحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة إلى عمل كوبري علوي .

جدير بالذكر أنه في ما يخص باقي قناطر المجموعة؛ فقط تم الانتهاء من إنشاء قناطر فم بحر يوسف، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحةوتصنيع وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل لقناطر الديروطية والبدرمان وأبو جبل والساحلية وإيراد الدلجاوي .

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