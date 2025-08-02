أعلى فواتير الصيف.. استعلم عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2025

كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة للكهرباء عن خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر أغسطس 2025 برقم العداد، على مستوى جميع فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء في المحافظات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2025 برقم العداد:

حددت الشركة القابضة للكهرباء، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر أغسطس 2025، كالتالي:

1 - الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2 - الضغط على قسم الخدمات.

3 - الضغط على خانة الاستعلام عن فواتير الكهرباء المباشرة.

4- كتابة بيانات المشترك للاستعلام عن الفاتورة.

5- كتابة البيانات الخاصة بالمشترك، العنوان بالكامل والمحافظة التابع لها العميل.

6- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

7- كتابة رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام.

8- الضغط على زر الاستعلام؛ لتظهر قيمة استهلاك فاتورة شهر أغسطس الجاري، والتي يمكن دفعها في أي وقت طوال الشهر في فروع شركات الكهرباء، وإلكترونيًّا.

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