أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، أحدث تصوير جوي لمشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والتي تُعد واحدة من أبرز المشروعات اللوجستية الجارية حاليًا في مصر.

وأظهرت الصور مستوى متقدمًا من التنفيذ والتجهيزات، في إطار استعداد المحطة لتشغيلها الكامل خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ البنية الفوقية بواسطة شركة "دمياط أليانس"

تُجرى حاليًا أعمال تنفيذ البنية الفوقية للمحطة من خلال شركة "دمياط أليانس"، المشغل الرسمي للمحطة، ضمن خطة تجهيز المحطة بأحدث المعدات العالمية.

12 ونش رصيف عملاق لتعزيز كفاءة الشحن والتفريغ

استقبلت المحطة حتى الآن 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة HHMC الصينية، وهي من أحدث الطرازات على مستوى العالم. وتتميز هذه الأوناش بقدرات تقنية متقدمة، تشمل:

- رفع حمولات تصل إلى 75 طنًا

- ارتفاع تشغيلي حتى 57.5 متر من سطح الرصيف

- طول ذراع خارجي يبلغ 72 مترًا، بما يتيح التعامل مع السفن العملاقة التي تحمل حتى 11 حاوية في الارتفاع

كما زُودت الأوناش بأنظمة أمان متقدمة مثل الحساسات والكاميرات ونظم الحماية، وتتكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، ما يسهم في تحسين التنسيق اللحظي بين وحدات التشغيل وزيادة كفاءة الأداء اللوجستي.

وصول 30 ونش ساحة كهربائي ضمن خطة تشغيل صديقة للبيئة

ضمن خطة التوسع والتشغيل الصديق للبيئة، وصلت إلى المحطة حتى الآن 30 ونش ساحة كهربائي (RTG) من أصل 40 ونشًا سيتم توريدها تباعًا.

وتُعد هذه الأوناش من الجيل الأحدث، وتعمل بكفاءة عالية مع خفض كبير لانبعاثات الكربون، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

محطة "تحيا مصر 1": بنية ضخمة وطاقة تداول هائلة

يُعد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" من المشروعات الكبرى في ميناء دمياط، ويضم:

- أرصفة بطول 1970 مترًا

- أعماق تصل إلى 18 مترًا

- ساحة خلفية بمساحة تقارب 922 ألف متر مربع

- طاقة تداول تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي "دمياط أليانس"، والذي يضم تحالف شركات (يوروجيت الألمانية – كونتشيب الإيطالية – الخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

مشروع استراتيجي ضمن الممر اللوجستي المتكامل

يأتي تنفيذ مشروع "تحيا مصر 1" ضمن خطة وزارة النقل لجذب الاستثمارات العالمية في مجال تشغيل المحطات البحرية، ومواصلة تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، والذي يشمل:

- المنطقة اللوجستية بطنطا

- خط السكة الحديد طنطا/المنصورة/دمياط

- الميناء الجاف بدمياط الجديدة

- ميناء دمياط البحري

ويُعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية

مجدي الجلاد منتقدًا حفل محمد رمضان: "ليلة بكت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز"